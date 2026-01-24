【ニューヨーク＝木瀬武】２３日のニューヨーク外国為替市場で円高・ドル安が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５５円６０銭台まで上昇した。取引時間中に３円近く急騰した形だ。市場関係者は「米財務省の指示で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がレートチェックに入ったようだ」としている。レートチェックは金融当局が市場参加者に為替水準を問い合わせる作業で、為替介入の前に行われることが多い。