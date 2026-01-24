アメリカの年度表彰であるエクリプス賞の授賞式が２２日（日本時間２３日）、米フロリダ州パームビーチのホテル「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、昨年のブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が部門賞である「最優秀古馬ダート牡馬」を受賞。年度代表馬の座こそソヴリンティに譲ったが、最も印象的な出来事をファン投票で決定する「モーメントオブザイヤー」にも選出された。