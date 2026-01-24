東京・青山のビクタースタジオから中継で出演された特別ゲストの桑田佳祐さんの次に登場したのが、石川さゆりさん。で、その次が北島（三郎）御大で、それに続いたのがわたし、坂本冬美。歌わせていただいたのは、2年連続となる『また君に恋してる』です。前年、初めて『紅白』で『また君に恋してる』を歌唱した後、年明けすぐに故郷・和歌山に帰り、日がな一日ゴロンゴロン。時折、「汗っかきなのに、なんで羊のモコモコを