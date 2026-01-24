希代の韋駄天がキャリアの全盛期を鷹に捧げる――。ソフトバンクの周東佑京外野手（２９）が２３日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５年総額２０億円プラス出来高の大型契約を締結。昨季年俸１億１０００万円からの大幅アップで今季から３年間が固定制、残り２年は前年までの成績に応じた変動制となる。周東は今季中に取得が見込まれる国内ＦＡ権の行使を念頭に、単年契約を選択するか熟考。球団の誠意が実を結