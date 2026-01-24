魂がシャウトする相川七瀬（50）の「BIG BANG対談」も、今回が8回め。Every Little Thingのボーカリスト持田香織、 “ヤイコ” こと矢井田 瞳、 “ハマの番長” 横浜DeNAベイスターズの三浦大輔前監督に続くゲストは、スペシャル中のスペシャル。本誌初登場、LUNA SEAのボーカリストであり、ソロアーティストとしても数多くのヒット曲を持つ “RYUICHI” こと河村隆一（55）がやって来た！相川今日は私のために貴重な時間を割