ºòÇ¯£±£²·î£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿µÓËÜ²È¤ÎÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£·¡Ë¤Ï¹¥³Ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½÷À­¤Ç½é¤á¤ÆÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤â¿¼¤¯¡¢£²£°£°£¹Ç¯ÅÙ¤«¤é£±£´Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÎÆÃÊÌÁª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤ò£µ£°Ç¯Ã´Åö¤·¡¢Æâ´Û¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹É¾ÏÀ²È¤ÎÌçÇÏÃéÍº»á¡Ê£¸£·¡Ë¤¬¡¢¿Íµ¤µÓËÜ²È¤Î?¥×¥í¥ì¥¹°¦?¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥×