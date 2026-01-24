俳優の冨士眞奈美と加賀まりこが、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)加賀まりこ、冨士眞奈美＝テレビ朝日提供60年来の親友同士だという88歳の冨士と82歳の加賀。2人はもともと近所に住んでおり、お互いの家も行き来していた仲だという。加賀の家には、専属の服の仕立て屋がいたそうで、冨士も特注で「太陽がいっぱい」の女優が着ていたという真っ青なセーラー服を