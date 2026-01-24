米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版「ＯＮＳＩ」が、今オフにおけるＭＬＢ各球団の支出状況を詳細な数字とともに分析した。浮かび上がったのは常態化しつつある?異次元のマネーゲーム?と、その中で際立つドジャースの特異な立ち位置だ。ドジャースは今冬、カイル・タッカー外野手（２９＝前カブス）、エドウィン・ディアス投手（３１＝前メッツ）らを獲得し、ＦＡ市場に総額３億１４５０万ドル（約４９７億円）