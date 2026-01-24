【モデルプレス＝2026/01/24】KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥が、1月28日発売のファッション誌『Oggi』（小学館）3月号に登場。人気連載「スーツ男子」で、会社の同僚役を熱演する。【写真】月10万美容課金するSTARTOジュニアの美肌◆猪狩蒼弥、スーツ姿で“同僚役”熱演デザイン事務所で働く猪狩くんと“あなた”は同僚デザイナー。せわしなく働く彼にチョコレートのお裾分けをした日から、急激に距離が縮まっているような気も