ショートにすると老けて見えるかも……そんな不安を感じやすい40・50代は、シルエットと質感にこだわったショートボブが似合いそう。丸みや毛束感を計算したカットなら、短くしても女性らしさを残せます。今回は、若見えにつながりやすいショートボブをご紹介。 丸みと軽さで若々しく魅せるベージュショートボブ 顎上ラインでコンパクトにまとめた丸みショートボブ。サイドも襟足も短