元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が23日までにインスタグラムを更新。妹とのツーショットを公開した。森は「グランピングしてきましたよん」と報告。ダウンジャケット姿で、妹のあごに手を添える様子や、顔を寄せ合うツーショット、愛犬との写真などを披露した。フォロワーからは「上からのアングル良き」「ほっぺモッチリでとてもかわいい」などのコメントが寄せられた。