シンガー・ソングライター井手綾香（32）が23日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。「2026.01.14夜、無事に第一子を出産いたしましたずっと会いたかった人にやっと会えた気持ち。慣れない育児に大奮闘していますが、母子共に健康です」と発表した。「皆さんの前で歌える日を楽しみに、今は我が子にたっぷり歌を歌おうと思いますお休み中も、変わらず見守ってくれる皆様には感謝でいっぱい。いつも本当にありがと