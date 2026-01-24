モデルでタレントの益若つばさ（40）が23日、インスタグラムを更新。コスプレーヤーえなこ（32）とのショットを公開した。益若は「えなこ＆つばさ。お家でご飯食べたよ夜中まで盛り上がっちゃったイタリアのトリュフパスタいただいたからクリームパスタ作ったよ」と報告し、えなことのツーショットや食事の写真を投稿した。続けて「2人似てるねって昔から友達に言われることが多くて、会えて嬉しかった(多分同じ工場の同じ型