女優石田ひかりが23日までにインスタグラムを更新。西田尚美（55）、清水美砂（55）とのショットを公開した。石田は「週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた」と報告し、3人寄り添った仲むつまじいショットや、食事の写真を投稿した。続けて「子育てが終わった事を実感する日々開放感に満ち溢れた素晴らしい夜子育て中の皆さん大変なことも出来るだけ楽しんで、頑張ってくださ