レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。サンリオ人気キャラクター「ハローキティ」の部屋着ショットを投稿した。「キティ尽くし」とつづり、ピンクのブラトップにショートパンツを履き、キティのイラストがデザインされたパーカや、キティの顔の耳あてをコーディネートしたショットを公開。さまざまな表情でポーズをとり、細いウエストのく