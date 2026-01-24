テレビ朝日の三山賀子（よしこ）アナウンサーが23日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。三山アナは「色鮮やかな衣装着ているだけで気持ちが明るくなります明日も頑張りましょうね」と呼びかけ、衣装姿を公開した。三山アナはVネックの黄色ニットや、ミントグリーンのニットを着用。にっこりと笑顔を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「笑顔美女です」「タイプすぎる」「やっぱり…ステキ」「まぶしすぎるよ