メジャーリーグの専門局「MLBネットワーク」は22日、現役選手のランキングトップ100を発表。ドジャースの大谷翔平選手が2年連続4度目の1位に選ばれました。大谷選手は昨季、球団記録で自身最多の55本塁打を放ち、102打点、打率.282で盗塁は20を記録しました。投手としては14試合で1勝1敗、防御率2.87をマークし、チームをワールドシリーズ2連覇、自身4度目のMVPを獲得しました。日本の選手はドジャースの山本由伸投手が13位、カブ