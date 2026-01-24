◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)大会3度優勝経験のある伊藤美誠選手が6回戦で敗れ、敗因を語りました。この日初戦となった5回戦ではカットマンの18歳・山室早矢選手に4-3と苦戦しつつフルゲームで勝利。6回戦では21歳の横井咲桜選手と対戦し1-4で敗れました。「1ゲーム目を取れなかったのが敗戦の理由かなと思います。（5回戦が）すごく長引いてしまって、着替えたり休憩したりして、気持ち