ドジャースとメガディールを交わしたタッカー(C)Getty Images今季にワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、今オフも積極補強を展開。現地時間1月15日には、FA市場の目玉であったカイル・タッカーを4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）で獲得。年平均3000万ドル（約47億4000万円）が後払いとなる異例の契約を交わした。【動画】タッカーがドジャースに加入大谷翔平も歓迎のハグ米球界を席巻するドジャースの金に糸