ウクライナの戦闘終結に向けた和平計画をめぐり、アメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者協議がUAE＝アラブ首長国連邦で行われました。三者協議は23日、UAEの首都アブダビで行われ、アメリカからはウィットコフ特使ら、ウクライナからはウメロフ国家安全保障・国防会議書記、ロシアからは軍参謀本部情報総局の総局長が出席しました。ロイター通信は、この日の協議が終了したと伝えています。協議は24日にも開催される予定