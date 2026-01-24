◆スピードスケート▽Ｗ杯第５戦第１日（２４日、ドイツ・インツェッル）女子１５００メートルが行われ、世界記録保持者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５３秒５９で２位に入った。同種目では今季３度目の表彰台。優勝は０秒２５差でヨイ・ベーネに譲ったが、ミラノ・コルティナ五輪で本命種目での悲願の金メダルに弾みをつける結果となった。課題としているラスト１周は３１秒８と、失速は解消し切れておらず、ゴ