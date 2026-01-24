茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、発信機の入ったぬいぐるみが「懸賞の当選者へのプレゼント」という趣旨の手紙とともに女性の実家に送られていたことがわかりました。大内拓実容疑者（28）は先月、水戸市のアパートで元交際相手の小松本遥さん（31）を殺害した疑いがもたれています。大内容疑者は、位置情報を送る発信機が入った人気キャラクターのぬいぐるみを小松本さんの実家に送ったとみられることがわかっ