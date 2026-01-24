「ハマボールビルディング」の完成イメージ（ミツウロコ提供）一部店舗を除いて改装休業中の商業施設「ＨＡＭＡＢＯＷＬＥＡＳ（ハマボールイアス）」（横浜市西区）が４月に「ハマボールビルディング」と改称し、７月にかけて営業を再開する。運営するミツウロコ（東京都）は昨春、「再構築」をテーマに改装に着工。ロゴを変更し、白色だった外装をれんが調に一新。４月２８日に飲食フロアを先行して再開する。全館開業