広島は23日、マツダスタジアム内のグッズショップで今季のカープグッズ内見会を開き、新商品557種類を含む計840種類がお披露目された。例年、奇想天外なグッズを売り出しているが、今年の目玉の一つとして、人形焼きをモチーフにした300点限定「ファビあんキーホルダー（税込3000円）」が発売予定。同商品を目にしたファビアンは「おもしろい。（ビジュアルも）格好いいね」とご満悦だった。また、ダッシュ（奪首）1号と名付け