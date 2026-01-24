ゴールデンボンバー樽美酒研二（45）が23日、インスタグラムを更新。顔が腫れたことを報告した。樽美酒は「これもアレルギーなんだろうか、、とりあえず病院行ってきます」とつづり、唇の腫れた自撮りショットを公開した。写真には「昨晩、顔腫れたんですが・・元に戻っていない」とつづられている。この投稿にフォロワーからは「病院でしっかり診てもらってね」「無理しないでお大事になさってね」「疲れ過ぎで免疫が落ちている