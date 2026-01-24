今月20日、兵庫県姫路市のマンションで住人の男性が刺殺された事件で、49歳の男が逮捕されました。兵庫県警大上健二 捜査第一課長「石川県七尾市内において被疑者を殺人罪で通常逮捕しました」逮捕されたのは、住居不詳・自称自営業の小出慶二容疑者（49）です。警察によりますと、小出容疑者は今月20日午前8時頃、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の木田大助さん（33）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれて