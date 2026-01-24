司法試験に合格したフリーアナウンサーでタレントの山本モナ（49）が23日までにインスタグラムを更新。河野景子アナウンサー（61）とのツーショットを公開した。山本アナは「撮影day。河野景子さんとご一緒させていただきました!本格的に寒くなってきた、、」とつづり、河野アナとのツーショット写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「美人揃い」「綺麗だなぁ」「お二人とも美人で素敵です」とコメントが寄せられている。