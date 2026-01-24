NY株式23日（NY時間15:03）（日本時間05:03） ダウ平均49095.46（-288.55-0.58%） ナスダック23515.58（+79.56+0.34%） CME日経平均先物53065（大証終比：-635-1.20%） 欧州株式23日終値 英FT100 10143.44（-6.61-0.07%） 独DAX 24900.71（+44.24+0.18%） 仏CAC40 8143.05（-5.84-0.07%） 米国債利回り 2年債 3.602（-0.003） 10年債 4.235（-0.010） 30年債 4.831（-