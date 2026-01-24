きょうのＮＹ為替市場でドル円が急落しており、１５５円台まで下げを加速させている。１日としては約６カ月ぶりの大幅下落を記録。日本の当局が円安進行を食い止めるため、市場介入に踏み切る準備を進めているとの見方が広がっている。 ブルームバーグが、ＮＹ連銀が主要銀行に対し、参考となる為替レートの提示を求めるレートチェックを実施した可能性を伝えている。ＮＹ連銀が介入を支援する準備