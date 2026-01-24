NY金先物2月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4979.70（+66.30+1.35%） 金２月限は続伸。連日で最高値を更新し、５０００ドルの節目に迫った。ベネズエラを支配下に置き、グリーンランドを強引に領有しようとしたトランプ米政権の原始的な舵取りが世界秩序を崩壊を連想させ、米債務残高の膨張を背景としたドル離れを加速させている。今週末にも米国がイラン攻撃を開始するとの観測も安全資産の支援要因。 MINKABU PR