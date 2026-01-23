小松友結子が手掛けるD2Cブランド「ビビィ（Bibiy.）」の売上は、デビュー以降、毎年2桁の成長を維持している。近年はブランドの客層を見直したMDと百貨店等でのポップアップ、毎月の新作投下が奏功。年内には常設のショールームの開設を計画している。2026年春夏コレクションの展示会会場で、小松プロデューサーにブランドの現在位置と今後の展望を聞いた。【画像をもっと見る】「大人も着られるフェミニン」拡充で顧客層拡大