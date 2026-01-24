“韓国で最も美しい女優”に似ていると話題の女子ゴルファー、パク・キョルのプライベートSHOTが話題だ。【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪パク・キョルは最近、インスタグラムを更新。茶色のハートの絵文字を添えて、数枚の写真を投稿した。（写真＝パク・キョルInstagram）公開された写真には、グレーのタートルネックニットに身を包み、小さなケーキがのった皿を手に笑顔を浮かべるパク・キョ