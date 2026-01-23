「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、「エア ジョーダン 6」の誕生35周年を記念し、新作「エア ジョーダン 6 インフラレッド "セールスマン”」を発売する。2月14日から「ナイキ（NIKE）」の公式オンラインストアや、JORDAN WORLD OF FLIGHT SHIBUYA、一部のジョーダン ブランド取扱店舗で販売する。【画像をもっと見る】新作は、1999年のシーズナルプレビューカタログに掲載された未発売のサンプルモデルに着想。かか