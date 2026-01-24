楽天は23日、海外FA権を行使して巨人へ移籍した則本の人的補償として4年目右腕の田中千晴投手（25）を獲得したと発表した。大阪府出身で、浪速から国学院大を経て22年ドラフト3位で巨人に入団した。1メートル89の長身から投げ下ろす最速155キロの直球とフォークを武器に1年目から中継ぎで30試合に登板し、2勝3敗3ホールド、防御率5・51。24年10月に右肘をクリーニング手術し、昨季は1軍登板がなかったが、2軍では36試合で防御