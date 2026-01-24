芝クッション値10.6＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前10.6％、4角11.5％ダートG前1.2％、4角1.6％※金曜午前10時30分。芝は3角から直線の内柵沿いに傷みがあるが、その他はおおむね良好。開催最終週。外差しが優勢か。ダートは乾燥してパワーが求められる。