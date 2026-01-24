ËÌÊÆ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¡ÖÂè55²ó¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÄ«¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£ÆîÅìÉô¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯BC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´5¡áÌðºî¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏ¤ÎÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÇÏ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤ÏÆ±¤¸¤¯Ìðºî±¹¼Ë¤Ç21Ç¯BC¥Õ¥£¥ê¡¼¡õ¥á¥¢¥¿¡¼¥Õ¤òÀ©¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¼ÇÌÆÇÏ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼°ÊÍè¡¢2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê½Ð