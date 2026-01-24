芝クッション値10.0＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前8.2％、4角8.8％ダートG前1.3％、4角1.9％※金曜午前10時。芝はAコース使用最終週で内側の傷みが目立つ。それでも先行有利の傾向が強いコンディション。ダートは乾いてパサパサ。パワー型を狙いたい。