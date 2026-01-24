スーツがパツパツだった。「（Honda鈴鹿に）入社した時のなんですけど、ちょっとキツくって…」。1月7日の入寮時、報道陣の前に姿を現した大聖はそう苦笑いした。1メートル78、98キロ。ファッションにも興味はあるが、サイズが一番の悩みだ。「店でいいなと思う服があったら、まず“一番デカいサイズありますか？”と聞いて、そこから試着する感じです。パンツは大体、太腿で止まりますね。70センチ弱あるんで」。その鍛え抜い