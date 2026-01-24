芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前7.7％、4角7.4％ダートG前1.6％、4角1.9％※金曜午前10時30分。芝は昨年の開催終了後、3〜4角にかけて芝を張り替えて良好な状態。基本的に先行有利だ。ダートは水分を含み、スピード決着が濃厚。