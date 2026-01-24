ヤクルトのスタッフ会議が都内で行われ、ドラフト1位の松下（法大）のキャンプ1軍スタートが決まった。池山監督は「注目を浴びながらというところで、ドラ1というのは入ってきた時からの宿命。大いにアピールしながらケガのないように頑張ってほしい」と期待を寄せた。第1クールのみ5勤1休、以降は6勤1休とシーズン中と同じような日程で臨むキャンプには「ここ数年これだけケガ人が出ているので、みんなで話し合って」と説明