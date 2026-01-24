DeNAの新人6選手が東京都渋谷区の本社オフィスを訪問し、南場智子オーナーから98年を最後に遠ざかるリーグ優勝を厳命された。プロとしての心得を説いた講義の中で「球団は誰のものか。ファンのものです。皆さんの報酬もファンがいるから払われる」と強調。「何年、リーグ優勝していないと思う？待たせすぎですよ。入団したからには一緒に十字架を背負ってほしい」と呼びかけた。不祥事などで志半ばで去ってほしくないからこ