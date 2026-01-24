キャンプ1軍スタートが決まった西武のドラフト2位・岩城（中大）が、初日のブルペン投球に意欲を見せた。「そこ（1軍キャンプ）に向けて状態をつくってきた。このままうまくスタートできたら」。2.1のブルペン入りへ「自分ではいけると思っている」と宣言した。24日にはマウンドの傾斜の確認でブルペン投球を行う予定。紅白戦など実戦に向けても「早く自分のボールをプロの打者に投げたい」と意気込んだ。ドラフト1位・小