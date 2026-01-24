ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【小倉牝馬S】AI予想 ココナッツブラウン◎ 13ポイント差の断然評… スポニチアネックス 【小倉牝馬S】AI予想 ココナッツブラウン◎ 13ポイント差の断然評価 2026年1月24日 5時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 小倉牝馬SをAIが予想した ココナッツブラウンを指数89でトップに指名 2位パレハに13ポイント差をつける断然評価した 記事を読む おすすめ記事 片岡愛之助「前回できなかったので」新作「流白浪燦星」では宙乗り＆早替わりを宣言 2026年1月17日 6時55分 原千晶アナ11月の左脛骨高原骨折から「２ヶ月ぶり生出演」は篠原梨菜アナ冬休み中の早朝グルメ 2026年1月20日 10時12分 元琴風の目 天覧相撲で２横綱２大関が全敗「私もＮＨＫ解説席で呆然としてしまった」 2026年1月19日 6時0分 【楽天】 前田健太、ドラ１・藤原聡大らが１軍スタート 春季キャンプの１、２軍振り分けが決定 2026年1月20日 16時35分 ダイアン津田 収録中にまさかの行動で出演者衝撃「マジでヤバい」「これはヤバい」 2026年1月22日 5時45分