台湾ファクトチェックセンターで紹介された高市首相の祖父は中国侵略時の日本兵だったとする偽情報（左）＝12日、台北（共同）高市早苗首相の台湾有事を巡る発言後、高市氏の祖父は中国侵略時の日本兵だったとする偽情報が、台湾の交流サイト（SNS）上で拡散していることが24日、ファクトチェックをしている台湾の民間非営利団体への取材で分かった。名前が間違っており写真も関係ないとして注意を呼びかけている。高市事務所も