楽天の新人選手が海外（国名は非公表）トレから帰国し、仙台市内の2軍施設で自主練習を行った。ドラフト1位の藤原（花園大）はキャッチボールなどで汗を流し、1軍スタートの春季キャンプに向け「ケガをしてしまったら意味がない。取り組んできたことをしっかりと発揮したい」と意気込んだ。地元の滋賀で初詣の際に引いたおみくじは凶よりも悪いとされる「半凶」。「良くなかったので読まなかった」と振り返ったが、その通り