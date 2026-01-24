巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が２３日、０３年世代での共闘に意欲を燃やした。新人合同自主トレ期間の休養日、都内の焼き肉店でチームの同学年会が開かれた。「めちゃくちゃ楽しかったです」と振り返り「『皆で頑張ろう！！』と言い合ったので、自分たち（新人）がまず頑張らないと」と切磋琢磨（せっさたくま）して１軍で活躍する日を思い描いた。日本ハムから加入した松浦が「やりたい」と声をかけて実現