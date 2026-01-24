巨人の増田陸内野手（２５）が２３日、自主トレで高め合ったライバルとの競争を勝ち抜く覚悟を示した。坂本、湯浅、石塚らと沖縄・那覇市内で自主トレに励んできた。「これをこうしたいというより、必死にやるということをやっていました。負けたら自分の野球人生が終わるという気持ちです」と表情を引き締めた。昨季は８７試合で打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。４月に３年ぶりの安打をマークして一時は一塁の定位置を