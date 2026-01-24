ＡＰ通信が２３日（日本時間２４日）、３月に開催されるＷＢＣのコロンビア代表候補のジャン・エレーラ投手（２５）がアナボリックステロイドの検査で陽性反応を示したことが発表されたと伝えた。国際検査機関（ＩＴＡ）は声明で、昨年１１月に行われた競技外検査でエレーラのサンプルにステロイド系のスタノゾロールの陽性反応が出たと発表した。エレーラはダイヤモンドバックスのマイナー組織に所属していたがメジャー昇格