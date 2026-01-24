2年に1度の改選に伴う役員候補選挙の候補者の届け出が23日、締め切られ、定員10人の理事には10人が立候補し4期連続で無投票となった。春日野理事（元関脇・栃乃和歌）、境川理事（元小結・両国）、芝田山理事（元横綱・大乃国）、勝ノ浦理事（元幕内・起利錦）が任期満了で退任。新たに藤島副理事（元大関・武双山）と尾上親方（元小結・浜ノ嶋）、片男波親方（元関脇・玉春日）、追手風親方（元幕内・大翔山）が新理事となる