◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）勝てば23年夏場所以来の関取復帰が確実だった東幕下11枚目の炎鵬は優勝を懸けた全勝対決で延原に敗れ「いつも以上に勝ちたい気持ちが強かった」と唇をかんだ。6番相撲で左脚を痛め足首にはテーピング。その影響か立ち合いも踏み込めず浴びせ倒された。首の大ケガで序ノ口まで転落。そこからはい上がってきたが、十両復帰は持ち越し。「ここで終わりではない。いつかこの負